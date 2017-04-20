Участники Исламских игр, их болельщики и журналисты воспользуются безвизовым режимом

2017-04-20 12:25 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев во время выступления в Совете прессы на конференции «Объявление в Азербайджане 2017 года «Годом Исламской солидарности» и укрепление на примере Игр Исламской Солидарности культурных связей между мусульманскими странами». Он сообщил, что в связи с IV Играми Исламской Солидарности планируется применение упрощенного визового режима.

Представитель МИД отметил, что больше 1000 иностранных медиа-структур обратились за аккредитацией для освещения соревнований. Большинство обращений уже получили положительный ответ и в настоящий момент этот процесс продолжается.