В Баку водитель выразил протест против закрытия дороги – ФОТО

2017-04-20 12:24 | www.oxu.az | 3

На дороге Бинагади-Новханы, которая уже несколько дней закрыта на ремонт, произошел инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, по словам главы пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анара Наджафли, один из водителей решил во что бы то ни стало проехать по закрытой на ремонт дороге.

Водителю объяснили, что дорогу ремонтируют и ехать по ней нельзя. Тогда в знак протеста водитель оставил свою машину прямо под колесами грейдера и ушел.

Представляем вам фото данного события.

Н.О.

