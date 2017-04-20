Канадскому туристу порвали паспорт перед вылетом на отдых

2017-04-20 12:30 | www.oxu.az | 3

Сотрудница канадской авиакомпании Air Canada случайно порвала загранпаспорт туриста, направлявшегося в Мексику.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CTV News.

Инцидент произошел в международном аэропорту Торонто. Аман Кошик (Aman Kaushik) и его жена Ньюмен (Newman) планировали отправиться оттуда на мексиканский курорт Канкун.

Однако во время регистрации на рейс представитель Air Canada повредила паспорт Кошика. Супружескую пару тем не менее пустили на борт самолета.

По прибытии в Канкун сотрудники мексиканской миграционной службы заявили путешественнику, что не могут пустить его в страну с порванным удостоверением личности.

Примерно спустя полчаса Кошика посадили на самолет и отправили назад в Торонто. При этом его супруге пришлось ждать около 12 часов, чтобы вернуться в Канаду. Кошик получил новый паспорт, после чего туристы улетели в другой город Мексики рейсом другой авиакомпании.

Сорванный отпуск обошелся паре в 5 тысяч долларов. Они заявили, что хотят получить компенсацию от Air Canada. В авиакомпании сообщили, что расследуют данное происшествие.

Во вторник, 18 апреля, стало известно, что сотрудники Air Canada отказали в перелете 10-летнему мальчику из-за овербукинга.

С.С.

