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Официальный курс маната к мировым валютам на 20 апреля (Версия 2)

2017-04-20 12:22 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:20)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 апреля установлен на уровне 1,7022 и 1,8260 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

20.04.2017

1 доллар США

1 USD

1.7022

1 евро

1 EUR

1.8260

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2783

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1106

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9057

1 бразильский реал

1 BRL

0.5404

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1281

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1494

1 чешская крона

1 CZK

0.0679

1 чилийский песо

1 CLP

0.2627

1 китайский юань

1 CNY

0.2472

1 датская крона

1 DKK

0.2455

1 грузинский лари

1 GEL

0.71

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2189

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1802

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.19

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7072

1 израильский шекель

1 ILS

0.4641

1 канадский доллар

1 CAD

1.2632

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5883

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.0251

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3868

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0902

1 молдавская лея

1 MDL

0.0884

1 египетский фунт

1 EGP

0.0937

1 норвежская крона

1 NOK

0.1983

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0463

1 польский злотый

1 PLN

0.4292

1 российский рубль

1 RUB

0.0301

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2179

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3232

1 турецкая лира

1 TRY

0.4638

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0559

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1927

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.487

1 украинская гривна

1 UAH

0.0636

100 японских иен

100 JPY

1.5622

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1981

Золото (1 унция)

1 XAU

2177.1989

Серебро (1 унция)

1 XAG

30.8439

Платина (1 унция)

1 XPT

1666.4538

Палладий (1 унция)

1 XPD

1326.0138

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