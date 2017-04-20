News From Israel: Президент Армении считает себя преемником армянского фашиста и антисемита Нжде

2017-04-20 12:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сейчас мировое армянство, в частности армянское лобби США, ищет подходы к президенту США Дональду Трампу, надеясь протащить вымышленный «геноцид армян», сказал в интервью израильскому информационно-аналитическому порталу News From Israel глава израильской НПО "Международные проекты для общества", израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

В прошлом году израильский парламент не вынес вопрос о признании т.н. “геноцида армян” на голосование, так как представивший позицию правительства министр без портфеля Цахи Ханегби предложил обсудить его в комиссии по образованию. Кстати, сам Ханегби в своем выступлении не использовал слово “геноцид”, а назвал события 1915 года “трагическими”, сказал Гут.

По его словам, уже не первый год лоббисты армянской диаспоры в Кнессете поднимают вопрос о признании т.н. “геноцида армян”.

"Среди этих лоббистов особо выделяется израильский исследователь Яир Орон, которому Армения предоставляет все финансовые и академические возможности. Начну с того, что в Израиле все прекрасно знают, кто такой Яир Орон, который несколько лет назад при поддержке властей нынешней Армении написал проармянскую версию трагических событий в Турции 1915 года под названием «Неприемлемое безразличие», и которая была опубликована на иврите, а затем была переведена на армянский язык. Два года назад Яир Орон был приглашен в Армению, где ему была присуждена Государственная премия. Он был принят Сержем Саргсяном, который поблагодарил Орона за «бесценную работу и заслуги», - рассказал Гут.

По словам Гута, несколько лет тому назад он, столкнувшись с Ороном по данному вопросу на открытой лекции в Тель-Авивском Университете, напомнил ему, что одним из тех, кто организовал геноцид в азербайджанском городе Ходжалы, был нынешний президент Армении Серж Саргсян, руки которого по локоть в крови убитых азербайджанцев – детей, стариков, женщин города Ходжалы.

Говоря о перспективе признания т.н. "геноцида армян" израильским Кнессетом, эксперт отметил, что это не только подорвет, но и уничтожит и без того натянутые и напряженные турецко-израильские отношения.

"У турецкого и еврейского народов есть богатая 500-летняя история взаимоотношений и взаимопонимания. Не надо забывать исторические факты. В свое время турецкий султан спас евреев Испании от полного уничтожения, предоставив им все гражданские права. Во время Второй мировой войны, когда в Европе евреи подвергались страшному и варварскому уничтожению, Турция защищала и спасала евреев", - подчеркнул Гут.

По мнению Гута, признание т.н. «геноцида армян» серьезно подорвет также стратегические и партнерские отношения Израиля с Азербайджаном.

"Сегодня ни одна страна на территории Евразии не имеет таких тесных и теплых отношений с Израилем, как Азербайджанская Республика. Азербайджан сегодня – настоящий региональный лидер Южного Кавказа, имеющий серьезные геополитические и геоэкономические перспективы. За 25 лет у нас сложилось очень серьезное стратегическое партнерство с этой страной. Израиль всегда с большим вниманием и теплотой относился к Азербайджану ", - подчеркивает израильский эксперт.

Говоря о том, как израильский историк Орон бесстыдно сравнивает трагические события 1915 года в Турции со страшной страницей истории его народа - Холокостом европейского еврейства, Гут приводит данные ученого Института по правам человека Национальной академии наук Азербайджана Моисея Беккера, который несколько лет назад указывал на факт возвеличивания в учебниках армянской истории и средствах массовой информации Армении активиста организации «Дашнакцутюн», известного армянского антисемита Драстамата Канаяна, больше известного по кличке «Дро».

«Стоит напомнить, что в годы Второй мировой войны он самолично участвовал в уничтожении тысяч евреев. И сегодня именно этот «борец» за свободную Армению, ярый антисемит и фашист нужен, по мнению армянских экспертов, нынешним правителям страны как символ для оправдания своих экспансионистских планов и воспитания подрастающего поколения в духе ненависти к другим народам», - сказал Гут.

Кроме того, израильский эксперт напомнил, что в мае 2016 года в столице Армении была проведена официальная церемония открытия памятника армянскому фашисту, антисемиту генералу Нжде.

"Увековечение памяти армянского фашиста и антисемита генерала Нжде – это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. Сегодня это уже неопровержимый факт, что долгие годы в Армении над евреями осуществляют моральное насилие, которое выражается в публикации антисемитских книг, демонстрации антисемитских передач на телевидении, а также в неоднократном осквернении мемориальной плиты жертвам Холокоста в Ереване. Установка памятника армянскому фашисту и антисемиту генералу Нжде еще раз подтверждает, что в современной Армении создан масштабный культ этих фашистов, уничтожавших как представителей нашего народа, так и советских солдат. Стоит подчеркнуть, что культ этих фашистов осуществляется не силами каких-то маргинальных политических группировок, за этими действиями стоит государство, точнее, руководство современной Республики Армения. Так куда же смотрят депутаты израильского парламента, неужели это не затрагивает достоинство евреев, неужели они готовы так равнодушно взирать на возрождение фашизма в Армении или факты антисемитизма в этой стране?" – сказал Арье Гут.

Эксперт отмечает, что полное отсутствие знания проблемы, стремление заработать электоральный капитал на армянской диаспоре в Израиле являются причиной, по которой некоторые влиятельные депутаты поднимают вопрос надуманного "геноцида армян".

По словам Гута, согласно данным Антидиффамационной лиги США, Армения занимает первое место по уровню антисемитизма на постсоветском пространстве.

«Хорошо, что в моей стране еще есть конструктивные политические силы, особенно в правительстве, которые хорошо понимают, что стратегические интересы Израиля в отношении Азербайджана и Турции намного важнее, чем какие-то непонятные и далекие от логики “моральные обязательства” перед армянским народом и Арменией, в которой фашизм и терроризм стали частью государственной идеологии", - сказал Гут.

(Автор: Эльмира Таривердиева)