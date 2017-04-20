В Иране автобус столкнулся с грузовиком, погибли 11 человек

2017-04-20 12:30 | www.apa.az | 2

В результате столкновения в Иране автобуса с грузовиком погибли 11, пострадали 17 человек.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, автобус направлялся из города Мешхед в Исфахан. Возле города Сабзивар он врезался в грузовик.

7 человек погибли на месте, еще 4 скончались от полученных травм в больнице.

Точная причина аварии еще не установлена, но по предварительным данным инцидент произошел после того, как грузовик, ехавший перед автобусом, неожиданно сделал маневр, что привело к столкновению. В результате ДТП автобус перевернулся.

Отметим, длина трассы Сабзивар-Шахруд составляет 250 км.