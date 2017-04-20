Кямран Иманов: «Для обоснования своих территориальных претензий армяне присваивают наше культурное наследие»

2017-04-20 12:34 | www.apa.az | 2

«С целью обоснования территориальных претензий наше культурное и некультурное наследие подвергается агрессии, армянская традиция присвоения азербайджанских культурных ценностей продолжается»

Как сообщает АПА, об этом на проходящей в Баку конференции «Книгоиздание и цифровая революция: направления, процессы и практические шаги к цифровой издательской индустрии» заявил председатель Агентства по авторским правам Азербайджана Кямран Иманов.

Он сказал, что сегодняшний девиз Всемирной организации интеллектуальной собственности это «Инновации: повышение качества жизни»: «Этот девиз относится ко всем людям, в том числе к 250 тысячам депортированным из Армении и 750 тысячам превратившихся в вынужденных переселенцев азербайджанцам. Государство-оккупант, игнорирующее решения международных организаций в связи с освобождением оккупированных территорий Азербайджана, не хочет мира, хочет насколько возможно продлить нынешнюю ситуацию и, к сожалению, на эту страну не оказывается давление со стороны международных структур. Хотел бы напомнить тем, кто придерживается либеральных ценностей, слова одного из крупнейших теоретиков политического либерализма Иеремии Бентама: «Народы, отказывающиеся соблюдать принципы и правила, рано или поздно должны будут подчиниться силе».

По словам председателя агентства, обличающие мошенничество армян брошюры «Erməni tarixi uydurmalarının tarixinə giriş», «Öz-özünü təkzib edən «erməniçiliyin müəllif hüququ», «Erməni müəlliflərinin kitablarındakı uydurmalara «müəlliflik hüququ», книга «Erməni yadelli nağılları» и брошюра «Gəldim, gördüm..., mənimsədim» были переизданы на азербайджанском, русском, английском и французском языках, а «Fövqəladə hallar və əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunan mədəni dəyərlər» на азербайджанском и английском языках. Затем их раздавали в течение года иностранным гостям, представителям, принимавшим участие на международных мероприятиях.