Самые богатые азербайджанцы России за год заработали 5 милиардов долларов

2017-04-20 12:36 | www.oxu.az | 2

Издание Forbes Russia опубликовало ежегодный рейтинг 200 самых богатых бизнесменов страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, в 2016 году состояние 200 российских бизнесменов увеличилось на 100 млрд долларов и достигло 460 млрд долларов.

Число российских миллиардеров выросло с 77 до 96.

Первое место списка, как и в прошлом году, занимает совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон, состояние которого журнал оценил в 18,4 млрд долларов. По данным Forbes, за год состояние Михельсона выросло на 4 млрд.

Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 млрд долларов. В прошлом году был на шестой строчке. По подсчетам издания, Мордашов разбогател на 6,6 млрд долларов.

На третье место с восьмого поднялся владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, увеличив свое состояние с 9,3 млрд долларов в прошлом году до 16,1 млрд долларов в нынешнем.

Владелец Volga Group Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США, занял в списке четвертое место с состоянием в 16 млрд долларов.

В первую десятку вошел наш соотечественник, президент нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов. В прошлом году он заработал 8,9 млрд долларов и с состоянием в 14,5 млрд долларов поднялся на 5 строчку.

Прошлый год также выдался удачным для еще одного нашего соотечественника – основателя и владельца группы компаний «Crocus Group» Араса Агаларова. В 2016 году он увеличил свое состояние на 500 млн долларов до 1,7 млрд долларов, поднявшись с 55 на 51 строчку.

Другие наши соотечественники, попавшие в рейтинг, завершили прошлый год с убытками. Состояние Зараха Илиева, Года Нисанова и Фархада Ахмедова за год уменьшилось на 100 млн долларов. Илиев и Нисанов с 3,1 млрд долларов заняли 34 и 36 строчки, а Ахмедов с 1,3 млрд долларов довольствовался 67-ым местом.



Н.О.

