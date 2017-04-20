РФ готова к консультациям с США по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне

2017-04-20 12:29 | www.trend.az | 2

Россия готова к консультациям с США перед голосованием в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предложениям в связи с расследованием предполагаемого применения химоружия в сирийском городе Хан-Шейхуне 4 апреля. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге 19 апреля. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ, передает ТАСС.

"Прежде чем ставить проект на голосование, нужно исчерпать все возможности для выхода на консенсус, - сказал он. - Мы готовы к немедленным интенсивным консультациям в этих целях, в том числе с делегацией США".

"Если наши американские партнеры действительно заинтересованы в установлении истины путем проведения серьезного и незамедлительного расследования, то у нас есть шансы договориться, - добавил он. - Если же нет, то пространства для поиска взаимоприемлемых решений практически не остается".

Ульянов отметил, что серьезных действий по расследованию инцидента с предполагаемым применением химоружия в Хан-Шейхуне так и не было предпринято.

"Первые сообщения о нем стали поступать 15 дней назад, но до сих пор никаких серьезных действий по расследованию не предпринято, - сказал он. - Во всяком случае, нам не известно о том, чтобы представители ОЗХО побывали в районе Хан-Шейхуна".