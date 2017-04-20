В МИД РФ назвали обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия голословными

2017-04-20 12:35 | www.trend.az | 2

Все обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия голословны, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

"Хотели бы напомнить, что никакой ясности в отношении событий в Хан-Шейхуне до сих пор нет. Все обвинения в адрес Дамаска носят голословный характер и базируются на сомнительных материалах в социальных сетях, предоставленных давно себя дискредитировавшей неправительственной организацией "Белые каски", которая тесно связана с террористами из "Джабхат ан-Нусры" и "Аль-Каиды", — говорится в его выступлении на сессии ОЗХО, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД РФ заявляли, что давно уже дискредитировавшие себя "Белые каски" нельзя рассматривать в качестве источников данных относительно ситуации с предположительным применением химического оружия в Идлибе. А по словам президента Сирии Башара Асада, есть доказательства, что "Белые каски" являются членами "Аль-Каиды".

Четвертого апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Российская сторона призвала провести тщательное расследование инцидента под Идлибом, в котором должны принять участие эксперты Организации по запрещению химического оружия.