В Баку ранее судимый плеснул в полицейских кислотой и совершил суицид

2017-04-20 12:43 | www.apa.az | 3

В Баку ранее судимый мужчина плеснул в полицейских кислотой.

Как сообщили АПА в Управлении полиции Ясамальского района, инцидент произошел на проспекте Азербайджан. Между жителем Баку, ранее судимым Эльханом Ибрагимовым и его знакомой Наилей Садиговой произошла ссора. В это время Н.Садигова позвала на помощь несущих службу на территории сотрудников Управления охраны Ясамальского района. Сотрудники полиции попытались призвать Э.Ибрагимова к порядку. В это время Э.Ибрагимов плеснул в полицейских и Н.Садигову кислотой из стеклянной бутылки. Затем Э.Ибрагимов выпил остававшуюся в бутылке кислоту.

Пострадавшие и Э.Ибрагимов были срочно доставлены в больницу. Э.Ибрагимов скончался.

По факту ведется расследование.