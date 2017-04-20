Сегодня исполняется 101 год со дня рождения Насибы Зейналовой

2017-04-20 12:40 | www.oxu.az | 3

Сегодня исполняется 101 год со дня рождения народной артистки, лауреата Государственной премии Азербайджана, великого мастера сатиры Насибы Зейналовой.

Как сообщает Oxu.Az, Н.Зейналова родилась 20 апреля 1916 года в Баку в семье купца и актёра-любителя Джангира Зейналова.

Школьницей Н.Зейналова брала уроки танцев. В 1932 году она была зачислена в драматический кружок Рзы Тахмасиба. В 1937 она гастролировала по азербайджанским городам в составе театральной труппы.

В 1938 году Насиба Зейналова поступила на работу в Азербайджанский Государственный театр музыкальной комедии в качестве актрисы первой категории и одновременно в театральный техникум на актёрский факультет, который она окончила в 1942 году. В последующие годы Насиба Зейналова снялась в 22 фильмах и сыграла примерно в 70 театральных постановках, а также в многочисленных телевизионных спектаклях.

Самые известные роли Насибы ханум Зейналовой — Фатманиса в «Мачехе» (1958), Сугра в «Я помню тебя, учитель» (1969), Джаннет в «Свекрови» (1978) и тетушка Асли в «Украли жениха» (1985).

Посвятив более 70 лет своей жизни азербайджанской сцене, Насиба ханум Зейналова скончалась в День национального театра 10 марта 2004 года в возрасте 87 лет.

Актриса была похоронена на Аллее почетного захоронения.

A.C.

