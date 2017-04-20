Завтра в Азербайджане будет дуть сильный ветер – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-04-20 12:45 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, изморось. Умеренный южный ветер днем временно усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 8-12°, днем - 17-22° тепла, в Баку ночью 8-10° тепла, днем 19-21° тепла

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

Согласно предупреждению, 22 апреля в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове будет дут сильный северо-западный, северный ветер.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах изморось. Западный ветер днем временно усилится. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.

Департамент предупреждает, что с 21 апреля до полудня 25 апреля западный, северо-западный ветер местами временно усилится.

Н.О.

