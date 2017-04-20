В Азербайджане сохранится ветреная погода

2017-04-20 12:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман, морось. Умеренный южный ветер днем усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12, днем - 17-22, в Баку ночью - 8-10, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов.

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидается сильный северо-западный и северный ветер.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, в восточных районах морось. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью 7-12, днем 22-27, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Со второй половины 21 апреля по 25 апреля в отдельных местах ожидается усиление западного и северо-западного ветра.

(Текст: Кямаля Сеидова)