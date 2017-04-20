Проведение шопинг-фестиваля в Баку плодотворный способ для привлечения туристов - эксперт

2017-04-20 12:57 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Проведение шопинг-фестиваля в Баку замечательный и интересный способ для увеличения туристического потока в Азербайджан, считает Левенте Козма бывший старший советник по внешней политике, консультировавший трех премьер-министров Венгрии (Петера Медьеша, Дьюрчаня Ференца и Гордона Баинаи в 2003-2010 годах).

По его словам, Азербайджан, намеренный увеличить туристический поток в страну, должен проводить подобные мероприятия.

Козма сказал, что Баку сочетая в себе историю, традиции и современность, может стать отличным выбором даже для самого опытного туриста.

Ежегодный Бакинский шопинг-фестиваль проходит в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно Указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро Конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter:@Anahanum