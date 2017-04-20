В прошлом месяце из Ирана в Азербайджан прибыло 67 тыс. туристов

2017-04-20 13:08 | www.apa.az | 3

«Только в марте из Ирана в Азербайджан прибыло 67 тыс. туристов».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал завотделом информации и по связям с общественностью Министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов на конференции по объявлению в Азербайджане «Года исламской солидарности» и на тему влияния Исламских игр солидарности на укрепление культурных отношений между исламскими странами. Он добавил, что в числе прибывающих в Азербайджан туристов ежемесячно наблюдается рост.

В. Шихаммедовотметил, что за первые 3 месяца Азербайджан посетили 545 тыс. иностранцев.