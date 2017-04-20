Эрдоган: Обама нас обманул

2017-04-20 12:46 | www.oxu.az | 3

Очень жаль, что в вопросе PYD и YPG (сирийские крылья террористической РПК) Барак Обама нас обманул.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом в интервью телеканалу Al-Jazeera сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что в этом вопросе доверяет нынешнему руководству Белого Дома: «Я не предполагаю, что нынешние власти США повторят то же самое».

На вопрос «Обещал ли Дональд Трамп во время вашего телефонного разговора, что США изменят политику касательно РПК, YPG и PYD?», Реджеп Тайип Эрдоган ответил следующим образом: «В действительности, они заявили о нашей совместной борьбе с террористическими группировками. В ходе новых встреч мы лицом к лицу обсудим детали вопроса. Естественно, мы представим им обширную информацию. Раньше, мы поддерживали связь в вопросах, касающихся РПК. У нас были связи и при власти Обамы. Однако, очень жаль, что в вопросе касательно PYD и YPG, власти Обамы нас обманули».

Подчеркнув, что возлагает надежды на власть Трампа, Р. Т. Эрдоган напомнил слова, сказанные президентом США во время телефонного разговора: «Трамп сказал, «Мы осуществим с Вами очень большую работу».

Н.О.

