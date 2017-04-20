В Уджаре сын бывшего начальника погиб в аварии – ФОТО

2017-04-20 12:52 | www.oxu.az | 3

На дороге Уджар-Зардаб на территории села Газъян Уджарского района произошло ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал ARB, автомобиль марки Mercedes столкнулся с «ВАЗ 21011».

В результате, находившийся в «ВАЗ» 33-летний житель Зардабского района Адыширин Садыгов скончался на месте. Он был сыном бывшего начальника Управления водно-оросительных систем Зардабского района.

Другие участники аварии, житель села Газъян, 60-летний Низами Манафов и житель Зардабского района, 51-летний Джаваншир Муршудов получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

Н.О.

