В Баку состоится церемония награждения победителей второго Фестиваля буктрейлеров

2017-04-20 13:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 21 апреля в 19.00 состоится церемония награждения победителей второго Фестиваля буктрейлеров, сообщил Trend Life киноактер, учредитель фестиваля и член жюри Руслан Сабирли.

"Жюри завершило оценку всех работ фестиваля, и оргкомитетом ведется подсчет голосов для определения победителя и призеров. Для объективности результатов было проведено тайное голосование, т.е. каждый член жюри выставил свои оценки, при этом другие не знали оценки коллег", - отметил Руслан Сабирли.

Фестиваль, который проходит под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!", организован при поддержке министерства культуры и туризма и содействии Международного центра мугама. Денежные призы за первое, второе и третье места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов соответственно.

В состав жюри вошли - Мушфиг Хатамов (сценарист, кинопродюсер, заслуженный деятель искусств, директор киностудии "Азербайджанфильм"), Ильгар Фахми (поэт, писатель, кинодраматург, секретарь по творческим вопросам Союза писателей Азербайджана), Эльчин Мусаоглу (кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств, учредитель продюсерского центра “Cinema Evi”), Аяз Салаев (кинорежиссер и киновед, сценарист, телеведущий и киноредактор, педагог, заслуженный деятель искусств), Кянан Мамедов (кинооператор, заслуженный деятель искусств) выберут победителя и призеров фестиваля.

Фестиваль приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права, отмечаемому 23 апреля. Главная цель - пропаганда книг и их чтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению книг, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе. Буктрейлеры - это видеоролики, которые включают в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, или короткий фильм о содержании книги, нацеленный на ее продвижение среди читателей.

По всем вопросам можно обращаться: festival2017@booktrailer.az

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(Автор: Вугар Иманов)