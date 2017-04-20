Администрация Президента Азербайджана: Связи ряда мусульманских государств с Арменией противоречат духу ислама

2017-04-20 13:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Связи, которые некоторые мусульманские государства поддерживают с Арменией в ряде сфер, противоречат духу ислама, сказал в четверг сотрудник отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Бахруз Гасанов.

По его словам, эти государства сотрудничают с Арменией, оккупировавшей территории Азербайджана, являющегося мусульманской страной. «Мусульманской стране не подобает сотрудничество со страной-агрессором, разрушившей мечети, древние исторические памятники на оккупированных азербайджанских территориях. Сотрудничать с захватнической страной означает нарушение исламской солидарности», - сказал Бахруз Гасанов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

.(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)