İngiltere Başbakanı May'den "Serbest giriş" açıklaması: Yasaklıyoruz

2017-04-20 14:46 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İngiltere Başbakanı May, seçim öncesinde AB'den serbest girişleri yasaklayacağını vaat edecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 8 Haziran'da yapılması kararlaştırılan erken genel seçim öncesinde, Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye insanların serbest girişlerini yasaklamayı vaat edeceği bildirildi.

Daily Mail gazetesi bugünkü haberini adı açıklanmayan Muhafazakar Parti kaynaklarına dayandırdı.

Gazeteye göre May aynı zamanda ülkeyi hem AB tek pazarından hem de Avrupa Adalet Divanı'ndan çıkarma sözü de verecek.

May'in 8 Haziran'da erken seçime gidilmesi için Salı günü yaptığı beklenmedik çağrı, dün parlamentoda onaylandı.