Посол: «Транспортный коридор Север-Юг будет построен в течение двух лет»

2017-04-20 13:17 | www.apa.az | 3

Железнодорожная магистраль по линии Решт-Астара, являющаяся звеном международного транспортного коридора Север-Юг, будет построена в течение двух лет.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Ирана в России Мехди Санаи. «Первая поставка по коридору Север-Юг состоялась по морю через (портовый город) Бендер-Аббас в Решт, потом грузовиками до границы с Азербайджаном, дальше на поезде. Но остается кусочек из Решта в Астару в Иране. Надеюсь, что в течение двух лет максимум эта часть тоже реализуется. Я считаю, что этот проект ближе к реализации, чем когда-либо. Есть общие договоренности между Ираном, Россией и Азербайджаном», - продолжил М.Санаи.

Создание международного транспортного коридора Север-Юг предполагает строительство линии Решт-Астара протяженностью 170 км. Целью проекта является соединение сухопутных участков данного МТК, что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского мультимодального маршрута. В частности, предполагается, что линия Решт-Астара (Иран) будет строиться при участии России и Ирана, а линия Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) - при участии России, Ирана и Азербайджана.



Межправительственное соглашение о создании коридора Север-Юг было подписано 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Индией. После прохождения внутренних процедур в указанных странах соглашение вступило в силу 21 мая 2002 года. Азербайджан присоединился к проекту в 2005. Прогнозы показывают, что в случае функционирования в полную силу, международный транспортный коридор Север-Юг позволит выходу европейских стран, России, регионов Центральной Азии и Кавказа в Персидский залив и Индию, приведет к интенсификации торговых отношений прикаспийских государств с портами Черного моря.