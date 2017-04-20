ФБР и ЦРУ открыли охоту на осведомителя WikiLeaks

2017-04-20 13:04 | www.oxu.az | 2

Спецслужбы ищут инсайдера, который имел физический доступ к материалу — правда, таковых более сотни человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, об этом сообщает телеканал CBS News.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) проводят совместное расследование, стараясь установить источник крупнейшей утечки секретных документов.

Источники, знакомые с ходом следствия, утверждают, что спецслужбы ищут инсайдера — сотрудника ЦРУ или же работника одной из подрядных организаций, который имел физический доступ к материалу.

Представители ведомств пока не делали официальных заявлений, когда были похищены материалы и как они были украдены. Известно только, что доступ к ним имели сотни людей.

С.С.

