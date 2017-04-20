Работник здравоохранения из Польши присоединилась к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-04-20 13:57 | www.apa.az | 3

Работник здравоохранения из Польши, физиотерапевт, магистр общественного здравоохранения Марта Волосовичз, сделала заявление в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы, в заявлении говорится:

«На сегодняшний день мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является одним из самых приоритетных задач современности. Я выражаю уважение территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и Армении, а также международно-признанным границам обоих государств.

Считаю важным выполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, и решений других международных организаций по нагорно-карабахскому конфликту. Также хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование конфликта.

Два народа когда-то имели добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. По причине нерешенности конфликта сегодня представления этих народов друг о друге формируется только в контексте войны.

Я выражаю согласие с идеями мирного сосуществования людей и мирного разрешения всех конфликтов.

По этим причинам, я хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»