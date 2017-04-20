Обнародована сумма взносов азербайджанских банков финансовой палате

2017-04-20 13:15 | www.oxu.az | 2

Сумма взносов коммерческих банков Азербайджана в Палату надзора над финансовыми рынками (ПНФР) в этом году формируется на основе финансовых показателей банков по итогам прошлого года.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил советник председателя Совета директоров Палаты Руфат Аббасов.

Напомним, что, согласно вступившим в силу накануне правилам, годовой взнос в Палату банков с объемом активов выше 1 млрд манатов равен 800 тыс. манатов, от 500 млн до 1 млрд манатов – 500 тыс. манатов, до 500 млн манатов – 300 тыс. манатов.

По состоянию на 31 декабря 2016 года активы пяти из 32-х отечественных банков превышают 1 млрд манатов, восьми - от 500 млн до 1 млрд манатов, 19-ти - до 500 млн манатов. В итоге банки должны перечислить в Палату 13,7 млн манатов.

Р. Аббасов сообщил, что из-за вступления в силу правил 19 апреля 2017 года банки в этом году перечислят в Палату взнос за оставшиеся 8 месяцев. Это составляет примерно 9,1 млн манатов.

У.А.