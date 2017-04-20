Новые композиции на Кубке мира в Баку по художественной гимнастике обещают быть медалоемкими - тренер (ФОТО)

2017-04-20 13:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Атмосфера в сборной команде Азербайджана по художественной гимнастике в преддверии Кубка мира в Баку очень хорошая, сказала в четверг Trend тренер команды в групповых упражнениях Мейля Басриева.

По словам тренера, команда усиленно готовится к соревнованиям.

"Девочки подготовлены хорошо, поэтому атмосфера в команде тоже хорошая. Ожидания наши таковы, чтобы девочки для начала хорошо выступили, показали свою композицию и, конечно, ожидаем медаль", - сказала Басриева.

Сами гимнастки рассказали про свои новые программы.

"Это две абсолютно разные композиции. Музыку для первой мы выбрали совершенно случайно. Когда мы готовились в прошлом году к Кубку мира в Баку, нам включили медленную музыку - песню Севары "Там нет меня", и главный тренер сборной Мариана Василева спросила, нравится ли нам эта музыка. Мы ответили, что очень нравится, и буквально через две недели после Кубка мы начали составлять упражнения под эту музыку, и все очень хорошо получилось. А для второго упражнения мы изначально выбрали совершенно другую музыку, но у Федерации была идея снять клип по мотивам легендарного кинобестселлера "Звездные войны", где мы выступили в роли штурмовиков. А когда готовили этот танец, поняли, что нам очень нравится и подходит эта музыка. Мы предложили главному тренеру использовать эту музыку, и она согласилась, так как ей очень понравилась эта идея. В этом году мы уже дважды выступили с этими композициями, они нам очень нравятся", - сказала член сборной Диана Доман.

Гимнастки также поделились своими ожиданиями от предстоящего Кубка мира.

"В первую очередь, мы ожидаем хорошего чистого выступления, чтобы оно понравилось зрителям и судьям, и, конечно же, хотим выиграть медали", - сказала гимнастка Айшан Байрамова.

Капитан команды Сияна Василева отметила, что девочки ждут сильной поддержки зрителей.

"Надеюсь, они смогут порадоваться за нас. Хотелось бы, чтобы зрители стали понимать художественную гимнастику. Например, в Испании зритель понимает и эмоционально реагирует на потери предмета или на удачное исполнение сложного элемента. Хотелось бы, чтобы у нас так же было", - сказала Василева.

Она также сказала, что главные старты для команды - это Исламские игры в мае и Чемпионат мира в сентябре.

"К ним постараемся подойти в полной готовности. Сейчас готовность выше, чем 50 процентов. По программам где-то будем улучшаться. Мы уже добавили много различных элементов", - подытожила Василева.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.

Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. На соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять - финалистка многоборья Олимпийских игр, серебряная медалистка первых Европейских игр, бронзовая медалистка Чемпионата Европы Марина Дурунда, серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также, на соревнованиях примут участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка чемпионата Европы команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Максим Цурков)