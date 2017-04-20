США стоят на пороге большой ошибки в отношении Ирана

2017-04-20 13:46 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

БАКУ /Trend/ - К сожалению, порой новые руководители, новоизбранные лидеры стран в погоне за демонстрацией коренных изменений в политике, совершают непоправимые ошибки, которые грозят самыми непредсказуемыми последствиями. Пришедший к власти в США Дональд Трамп так торопится избавиться от наследия своего предшественника Барака Обамы, что совершает изменения основных векторов политики США с молниеносной быстротой. Порой, кажется, так быстро, что даже не успевает взвесить все "за" и "против".

Накануне стало ясно, что в ближайшее время США пересмотрят результаты еще одного достижения администрации Обамы – ядерной сделки с Ираном.

Это стало ясно после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о провале соглашения о мирном характере ядерной программы Ирана. По его мнению, Совместный всеобъемлющий план действий, принятый в Вене в 2015 году, «лишь откладывает» превращение страны в ядерную державу, а «ядерные амбиции» Тегерана по-прежнему представляют большую угрозу для «всеобщего мира и безопасности».

Напоследок Тиллерсон сравнил Иран с Северной Кореей и пообещал уже через три месяца представить новую стратегию США в отношении Ирана.

На деле назвать ядерную сделку с Ираном успехом администрации Обамы было бы неверным. Скорее, это был успех умеренного президента Ирана Хасана Рухани, который сделал все, чтобы добиться одобрения Верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи ядерной сделки, давшей Ирану огромные преимущества. Действительно, во время президентства Хасана Рухани Иран из страны-изгоя превратился в страну, с которой можно иметь дела, и представляющую большой интерес для многих западных и мировых держав. Стоит лишь проследить за тем, с какой радостью европейские правительства ринулись заключать сделки на практически непаханом поле иранского рынка. Несомненно, это принесло огромную выгоду и самому Ирану, начиная с создания новых рабочих мест и завершая обновлением своего воздушного флота. И тут новая администрация США, не оглядываясь даже на своих европейских союзников – партнеров по ядерной сделке с Ираном, единолично решает, что сделка провалилась. Причем решает это в самый неподходящий момент – за месяц до президентских выборов в Иране, где за пост президента будет бороться нынешний президент Рухани. Главными соперниками Рухани являются бывший президент Махмуд Ахмадинежад, с которым у ЕС есть горький опыт почти полной невозможности диалога, и влиятельный священнослужитель Эбрахим Раизи - главная надежда иранских консерваторов.

Ставя сегодня под сомнение основное достижение администрации Рухани, США невольно могут помочь прийти к власти в Иране кандидата в президенты, с которым они не смогут договориться никогда и ни о чем. Более того, заявляя о провале ядерной сделки, администрация Трампа подталкивает Иран запретить любые инспекции МАГАТЭ, которые сегодня являются единственным инструментом контроля за ядерной программой. Многие годы санкций не дали никакого результата, Иран пошел на мировую с Западом лишь после джентльменского договора, по условиям которого все стороны должны были быть привержены своим обязательствам до конца. Поэтому рассчитывать сегодня на то, что новые санкции, после отмены ядерной сделки, сделают Тегеран покладистым и послушным, как минимум, наивно. Однако новая администрация США отличается своеобразным подходом к внешнеполитическим интересам страны и их реализации, и, к сожалению, порой этот подход может привести к необратимым и далеко не радужным последствиям.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend