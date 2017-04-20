Установлен заказчик теракта в петербургском метро
2017-04-20 14:01 | www.apa.az | 3
Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.
По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Кыргызстана Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на «Площади Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.