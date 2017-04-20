В Европе журналисты сталкиваются с угрозами и насилием - ОПРОС

2017-04-20 14:22 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, это нашло отражение в проведенном Советом Европы опросе. Опрос был проведен на пяти языках среди 940 журналистов из 47 стран-членов СЕ и Беларуси в анонимном порядке.

Согласно результатам опроса, наряду со случаями угрозы и насилия, в своей деятельности журналисты подвергаются серьезному и безосновательному воздействию. Это приводит к самоцензуре журналиста.

Каждый третий из участников проведенного с апреля по июль 2016 года опроса за последние три года подвергся насилию. 69 процентов респондентов заявили, что наряду с угрозами, клеветой и оскорблениями сталкиваются с психологическим насилием.

Большинство респондентов сказали, что сталкиваются с угрозами посредством интернета. 53% из них были предъявлены обвинения в том, что они участвовали в кампаниях по очернению, были сторонниками политических партий, распространяли заведомо ложные сведения об официальных лицах и занимали предвзятую позицию.