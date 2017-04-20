В Баку ранее судимый плеснул в полицейских кислотой

2017-04-20 13:22 | www.oxu.az | 3

В Баку бывший заключенный плеснул в полицейских кислотой.

Как передает Oxu.Az, в Управлении полиции Ясамальского района сообщили АПА, что инцидент произошел на проспекте Азербайджан.

Между жителем Баку, ранее судимым Эльханом Ибрагимовым и его знакомой Наилей Садиговой произошла ссора.

В это время Н.Садигова позвала на помощь несущих службу на территории сотрудников Управления охраны Ясамальского района. Сотрудники полиции попытались призвать Э.Ибрагимова к порядку. В это время Э.Ибрагимов плеснул в полицейских и Н.Садигову кислотой из стеклянной бутылки. Затем Э.Ибрагимов выпил остававшуюся в бутылке кислоту.

Пострадавшие и Э.Ибрагимов были срочно доставлены в больницу. Э.Ибрагимов скончался.

По факту ведется расследование.

С.Б.

