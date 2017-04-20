Депутат: «Для открытия exchange помимо пошлины потребуется и инвестирование капитала»

2017-04-20 14:23 | www.apa.az | 3

«Пункты по обмену валют возобновят свою работу». Об этом АПА-Экономикс сказал депутат Вахид Ахмедов. По его словам, этот вопрос был обсужден в Милли Меджлисе с руководством Палаты по надзору за финансовыми рынками.

«В свое время, когда в Азербайджане действовали пункты по обмену валюты, функцию регулятора осуществлял Центробанк. Тогда желающие открыть exchange платили пошлину в размере 500 манатов. Если будет принят проект, предусматривающий изменения в соответствующий закон, то контроль перейдет к Палате по надзору за финансовыми рынками. Палата предлагала, чтобы лица, желающие открыть пункт по обмену валюты, помимо пошлины в 500 манатов осуществили вложение капитала на 50 тыс. долларов или 50 тыс. манатов. Но мы не согласились и этот вопрос был снят с повестки. В новом варианте сумма вообще не указана. Выходит, что сумму будет устанавливать Палата по надзору за финансовыми рынками», - сказал он.