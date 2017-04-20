Законопроект о правилах этического поведения депутатов будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса

2017-04-20 14:34 | www.apa.az | 3

На совместном заседании Комитета по правам человека и Комитета по правовой политике и государственному строительству был обсужден законопроект «О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

Как сообщает АПА, информацию о проекте предоставил депутат Вюсал Гусейнов.

В законопроекте подчеркивается необходимость соблюдения депутатами правил этики на заседаниях Милли Меджлиса, уважение прав и деловой репутации людей, беспристрастность, отказ от незаконных материальных и нематериальных подарков, привилегий и льгот.

Законопроект состоит из 13 пунктов.

В ходе обсуждений вице-спикер Милли Меджлиса, председатель Комитета парламента по правам человека Бахар Мурадова заявила, что подготовка законопроекта является требованием внесенных в конституцию изменений.

Депутат Фазиль Мустафа отметил, что в проекте пункт о предоставлении депутатам подарков неуместен: «Мне кажется, что в проекте много пунктов, в которых есть строгие ограничения в связи с деятельностью депутатов».

Депутат Гудрат Гасангулиев сказал, что в свое время в парламенте некоторые использовали нецензурную лексику: «Эти лица получили достойное наказание. Подготовка данного проекта для предотвращения подобного в будущем была необходимостью. Однако депутат не должен быть лишен мандата из-за каждого мелкого случая. Если человек в обществе занимает высокий статус, наказание в его отношение не должно быть жестким».

В конце заседания председатель Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал, что все положения в проекте были разработаны согласно Конституции: «После того, как мы представим этот проект для рассмотрения в ходе пленарного заседания, попросим руководство предоставить нам время до заседания, чтобы еще немного поработать над ним на уровне рабочей группы».

Проект рекомендован для рассмотрения в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса.

Проект о внесении изменений во Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджанской Республики также рекомендован для рассмотрения в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса.