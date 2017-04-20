Назван способ значительно снизить риск ранней смерти

2017-04-20 13:31 | www.oxu.az | 3

Ученые из Университета Глазго (Великобритания) рассказали о пользе езды на велосипеде для здоровья.

Как передает Oxu.Az, cоответствующее исследование опубликовано в British Medical Journal, кратко о нем сообщает The Telegraph.

Ежедневные поездки на велосипеде, например, из дома на работу и обратно, снижают риск ранней смерти на 40 процентов, вероятность развития рака — на 45 процентов, и в два раза — риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

За это время скончалось 37 велосипедистов, однако это число могло бы вырасти до 63, если бы другие люди пользовались исключительно автомобилями или общественным транспортом. Данные результаты одинаково верны для мужчин и женщин.

Специалисты отмечают, что ходьба также благотворно влияет на состояние здоровья, хотя и не так сильно, как езда на велосипеде. Ученые призывают людей больше уделять внимания физической активности.

C.Б.

