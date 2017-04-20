Уровень воды в Каспийском море падает

2017-04-20 13:40 | www.oxu.az | 3

В Каспийском море наблюдается падение уровня воды. В настоящее время уровень воды в море достиг 28 метров. Это устойчивость уровня воды в море.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заведующий отделом гидрометеорологии Каспийского моря Института географии имени Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана Забит Аллахвердиев.

По его словам, с 1977 года по 1995 год уровень воды в Каспийском море повысился на 2,5 метра. С 1995 года с незначительными колебаниями уровень воды падал и поднимался. После 2009 года уровень воды в море начал падать интенсивно.

З.Аллахвердиев сказал, что понижение уровня воды связано с гидрологическим режимом, тектоническими и атмосферными процессами:

«Пока что идет период падения уровня воды в море. Опасных и разрушительных последствий нет. Основной вопрос – это сохранение на суше ряда объектов в результате падения уровня воды в море. Однако не верю, что это может произойти. Прогнозировать, сколько будет продолжаться падение уровня воды, невозможно».

С.Б.

