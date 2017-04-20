В БГУ прошла Международная научная конференция «Современные тенденции физики» (ФОТО)

2017-04-20 14:14 | www.trend.az | 3

Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) прошла Международная научная конференция «Современные тенденции физики», организованная Министерством образования, БГУ, Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Россия), Региональной сетью образования в области ядерных технологий и подготовки кадров (STAR-NET, Австрия) и Римским университетом Ла Сапиенца (Италия).

Пленарное заседание мероприятия открыл ректор БГУ, академик Абель Магеррамов, пожелавший успехов его работе. Ученый отметил, что конференция, в которой наряду с представителями вузов и научных организаций Азербайджана, принимают участие ученые из ведущих университетов и научно-исследовательских институтов России, Италии, Японии, Польши, Турции, Пакистана, Ирана, Бразилии, Грузии и других стран, продолжит свою работу в секциях и интересными стендовыми докладами.

Напутствий и теплых пожеланий работе физиков также пожелали заместитель директора ОИЯИ Александр Рузаев, декан факультета физики Университета Анкара Иман Аскерзаде, профессор Университета Хиросима Японии Томохиро Инагаки, профессор Люблинского университета Польши Мирослав Кулик, исполняющий обязанности председателя Высшего аттестационного комитета, член-корреспондент НАНА Вели Гусейнов, профессор Института Комсатс Пакистана Аршад Салим Бхатхи.

Затем конференция продолжила свою работу в секциях, в которых будет заслушано до 130 докладов.

Отметим, что статьи конференции на азербайджанском и русском языках будут опубликованы в научных журналах «Новости Бакинского государственного университета» и Бакинского инженерного университета. Запланировано, что особо отличившийся своим содержанием ряд статей на английском языке будут опубликованы в индексируемых журналах, включенных в список агентства Thomson Reuters.