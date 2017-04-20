Россия ждет от США конкретной позиции по иранской ядерной сделке

2017-04-20 14:17 | www.trend.az | 3

Российская сторона ждет от США конкретной позиции по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на предстоящей 25 апреля в Вене очередной встрече Совместной комиссии представителей Ирана и "шестерки" переговорщиков, заявил РИА Новости в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков, передает РИА Новости.

"Мы будем заинтересованы выслушать ту американскую позицию, уже конкретно касающуюся положения СВПД, которую в общем плане высказал господин (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон", — сказал он.

Тиллерсон в среду заявил, что СВПД потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. В свою очередь, замглавы МИД Ирана Казем Саджадпур заявил, что страна соблюдает свои обязательства. Сделка по ядерной программе Ирана не может быть изменена, тем более одной стороной, добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.