В Азербайджане может быть создано Централизованное агентство по малому и среднему предпринимательству

2017-04-20 14:48 | www.apa.az | 2

Продолжаются обсуждения по вопросу создания в Азербайджане Централизованного агентства по малому и среднему предпринимательству.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымов. «Ряд таких стран, как Германия, Южная Корея и Турция имеют опыт в этой области. Создание агентства обеспечит дальнейшее усовершенствование государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства с институциональной точки зрения. В настоящее время соответствующие государственные структуры принимают меры по созданию агентства. Создание такой институциональной структуры послужит снижению государственных расходов и усовершенствованию государственной политики в области малого и среднего предпринимательства».