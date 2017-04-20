Новруз Мамедов потребовал извинений от американского политика

2017-04-20 13:45 | www.oxu.az | 2

Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов потребовал извинений от американского политика, распространяющего о нем ложные сведения, передает Oxu.Az cо ссылкой на Trend.

«Я ждал и размышлял некоторое время, думая, что совесть, наконец, подскажет вам, что вы распространяете ложь и клевету, и что следует хотя бы извиниться», - говорится в обращении к Скотту Дворкину, американскому политику, одному из директоров «Демократической коалиции против Трампа», опубликованном на официальной странице Новруза Мамедова в соцсети Twitter.

«Но вижу, что распространение лжи - это ваша повседневная работа. Вот мое предложение по информации, которую вы предоставили. Если вы сможете доказать, что я являюсь владельцем двух кондоминиумов в США, то заявляю, что подарю один из них вам. В противном случае вы должны извиниться, если у вас есть честь и достоинство», - говорится в обращении.

C.Б.

