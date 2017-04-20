Южная Корея и КНДР разрабатывают новые сверхзвуковые ракеты

2017-04-20 13:55 | www.oxu.az | 2

Как Южная, так и Северная Корея одновременно ведут разработки сверхзвуковых противокорабельных ракет. Юг намерен поставить на вооружение собственные ракеты уже к 2020 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на rosbalt.ru, об сообщает южнокорейское информагентство «Ренхап».

Южнокорейские военные не стали вдаваться в детали собственного проекта по разработке сверхзвуковых противокорабельных ракет, но пояснили, что речь идет о системах, имеющих дальность до 300-500 км. В ближайшие год-полтора разработки планируют завершить, опытные образцы протестировать, а к 2020 году принять уже на вооружение в войска.

По информации южнокорейской военной разведки, аналогичные работы активно ведет и КНДР. Соответствующие системы Северная Корея продемонстрировала пять дней назад на военном параде в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

Американские СМИ на днях также заявили, что Северная Корея проводит испытания противокорабельных ракет, которые должны стать угрозой для авианосцев США, подходящих регулярно к берегам Корейского полуострова для оказания давления на КНДР.

С.С.

