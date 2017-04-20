AccessBank адаптирует свою стратегию ведения бизнеса

2017-04-20 14:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня наблюдается колоссальный и непрерывный рост информационных технологий. Их повсеместное использование и развитие, создают новые тенденции и меняют рыночные условия, требуя от коммерческих банков страны нового подхода и адаптации бизнес-моделей к этой ситуации.

Принимая во внимание новые тенденции, AccessBank принял ряд мер для адаптации к новым реалиям. Как говорится в сообщении AccessBank, распространенном в четверг, банк совместно с международными консультантами провел тщательный анализ различных направлений своей деятельности и принял решение о применении новой адаптированной бизнес-стратегии.

Данная стратегия подразумевает совершенствование бизнес-модели и дальнейшее развитие каналов дистанционного обслуживания, что, в свою очередь, ещё более повысит качество и скорость предоставления услуг.

Согласно новой бизнес-модели, банк будет активно развивать и использовать цифровой банкинг. Исследования потребительского поведения, проведенные со стороны банка показали, что количество клиентов, пользующихся услугой онлайн-банкинга myAccess, значительно выросло. По отзывам пользователей отвечающий всем современным требованиям myAccess обеспечивает наивысшую защищённость, удобен в использовании и обладает широким функционалом. В поддержку развития онлайн-услуг, недавно банк запустил мобильное приложение myAccess, разработанное в соответствии с последними решениями и пользующимся большим спросом среди клиентов. Стоит отметить, что банк обладает сильной IT-инфраструктурой и продолжает привлекать высококвалифицированных специалистов в области IT и международных консультантов для дальнейшего расширения каналов дистанционного обслуживания.

В результате растущей популярности онлайн-банкинга и последних изменений в законодательстве, увеличиваются безналичные платежи. Большая часть клиентов проводит свои банковские операции, не посещая филиалы. Учитывая эти факторы, банк проводит некоторые преобразовательные процессы в филиальной сети, объединяет близко расположенные друг к другу филиалы, преобразуя их в крупные региональные центры обслуживания и продаж.

Принимая во внимание потребности клиентов и потенциал операционных зон некоторых филиалов, которые в данный момент оказывают только розничные услуги, планируется преобразовать их в центры обслуживания, предоставляющие полный спектр банковских услуг. В том числе для активного развития корпоративного банкинга AccessBank намерен сформировать филиалы, которые будут специализироваться на обслуживании корпоративных клиентов. Этими преобразованиями банк оправдает ожидания клиентов и обеспечит им максимальное удобство.

В целом, новая усовершенствованная бизнес-модель позволит AccessBank повысить свою операционную эффективность и ещё более укрепить свои позиции как одного из наиболее доступных, надёжных и финансово устойчивых банков страны.