Роковая смерть Мелика Дадашова: Его сын Рафаэль вспоминает… (ВИДЕО, ФОТО)

2017-04-20 14:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Очередная передача Kino Evi (Дом кино) Lider TV будет посвящена жизни и творчеству гениального актера, народного артиста Азербайджана Мелика Дадашева, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Специальным гостем передачи стал сын актера, народный артист Азербайджана, известный актер театра и кино Рафаэль Дадашов.

Автор идеи и руководитель телепроекта, ведущая передачи – Зейнаб Абдуллах. Просветительско-развлекательная передача посвящена звездам мирового и национального кинематографа. В передаче также есть интересные рубрики "Kino Mətbəx" (Кинокухня) и "Çək - göstər" (Снимай и покажи). Любителям предоставлена возможность продемонстрировать свои работы – социальные ролики, короткометражные фильмы и т.д. Зрителям предоставляется интересная информация о новостях из мира кино, жизни и творчества представителей киноиндустрии.

Передача будет представлена 22 апреля в 11:00. Режиссер и монтажер – İBO, операторы – Айдын Меджидли и Кямал Мамедов, фотограф – Эльшад Мусаев.

Передача выходит каждую субботу c 11.00 до 12.00. Повтор по средам в 00.15.

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Мелик Дадашов родился 7 июня 1924 года в Баку. Его дядей был великий Гусейнгулу Араблинский, но он решает посвятить себя медицине и поступает в Медицинский институт. Но начинается Великая Отечественная Война и он добровольцем уходит на фронт, проходит славный боевой путь до Варшавы. После тяжелого ранения демобилизуется, возвращается домой и поступает на класс контрабаса Музыкального училища имени Асафа Зейналлы. Параллельно становится солистом танцевального ансамбля Азербайджанской государственной филармонии, где делит сцену с такими корифеями национального танца, как Туту Гамидова, Амина Дильбази. В качестве контрабасиста даже выступает в первом джаз-ансамбле Тофига Кулиева. Все таки актерские гены дают о себе знать и Мелик Дадшов поступает на актерский факультет Азербайджанского института искусств, где проходит большую актерскую школу у Адиля Искендерова и других выдающихся мастеров, режиссеров и актеров. После окончания вуза с 1951 года начинает работу в Азербайджанском драматическом театре им. Азизбекова. Актер играл на сцене нескольких театров, а также был директором и художественным руководителем Азербайджанского государственного русского драматического театра, преподавателем Государственного театрального института. В его актерском "багаже" более 200 ролей в театре и кино. Снимался в таких культовых фильмах, как "Тайна крепости", "Кёроглы", "Поединок в горах", "Наша улица", "Последняя ночь детства", "Последний перевал", "26 бакинских комиссаров", "Скажи, что любишь меня", "Тахмина", "Кура неукротимая", "Крик" и многих других.

Скончался 2 декабря 1996 года – это была роковая смерть. Его мечтой было сыграть свою "лебединую песню" - роль Короля Лира в одноименной пьесе Шекспира. Кстати, фотография молодого исполнителя роли "Просперо", тоже по Шекспиру, уже много лет украшает Лондонский Музей Шекспира. Но судьба распорядилась иначе…

На сцене учебного театра был стол с железной рамкой, который был завинчен на полу, чтобы студенты его не сдвигали во время репетиции. Во время урока, Мелику Дадашову не понравилось, как один из студентов играет свою роль. Он встал со своего места и почти выбежал на сцену, однако рок сыграл с ним злую шутку. Поскользнувшись, Мелик бек ударился головой о край злополучного железного стола. Травма была несовместима с жизнью…

(Автор: Вугар Иманов)