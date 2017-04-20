Вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено 727,5 млн. манатов компенсации

2017-04-20 15:23 | www.apa.az | 4

Фонд страхования вкладов по состоянию на 19 апреля 2017 года выплатил вкладчикам Parabank 43,201 млн. манатов, вкладчикам Zaminbank – 54,624 млн. манатов, вкладчикам Kredobank – 27,771 млн. манатов и вкладчикам Dekabank – более 3,087 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, кроме того, по состоянию 19 апреля 2017 года вкладчикам Кавказского банка развития выплачено более 1,974 млн. манатов, вкладчикам Atrabank – 14,282 млн. манатов, вкладчикам Bank of Azerbaijan – 24,161 млн. манатов, вкладчикам Gəncəbank – 976,440 тыс. манатов, вкладчикам Texnikabank - 120,433 млн. манатов, вкладчикам Bank Standard – 436,667 млн. манатов, вкладчикам United Сredit Bank – 318,725 тыс. манатов.

В целом, вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено более 727,495 млн. манатов компенсации.