В ходе широкомасштабных учений проведен этап боевой стрельбы

2017-04-20 15:38 | www.apa.az | 4

В ходе широкомасштабных учений, которые проводятся согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану проведен этап боевой стрельбы.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, подразделения специальных войск, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.



В сложных рельефных условиях и с учетом предположительного действия условного противника, было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

В различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены боевые стрельбы и маневры подразделениями и огнем.