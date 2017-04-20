Facebook представил камеры нового поколения

2017-04-20 14:05 | www.oxu.az | 2

Американская корпорация Facebook официально сообщила о выходе второго поколения своих 360-градусных камер Surround 360.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, сообщается, что новинки ориентированы на массовый рынок.

Стало известно, что покупателям будут доступны две версии устройства с 6 и 24 камерами соответственно. Девайсы позволят снимать видео разрешением 8К и дорисовывать отснятые материалы, превращая их в полноценное VR-пространство.

Также будет доступна возможность редактирования видео с помощью сторонних редакторов.

Отметим, что старт продаж Surround 360 намечен на конец 2017 года.

З.Г.

