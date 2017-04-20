Официальный видеоролик, посвященный V Азиатским играм в Ашхабаде (ВИДЕО)

2017-04-20 14:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/- Посольство Туркменистана в Баку распространило видеоролик, посвященный V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся 17-27 сентября 2017 года.

На протяжении 12 дней в 15 спортивных объектах пройдут соревнования по 21 виду спорта: шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, велоспорт (трек), плавание, баскетбол 3х3, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, тхэквондо, спортивные танцы, кик-боксинг, борьба на поясах, бильярд, конкур, туркменская национальная борьба гореш, спортивная борьба.

В 2010 году Олимпийским советом Азии было принято решение о проведении V Азиатских игр в городе Ашхабаде. Исполнительный комитет по подготовке к V Азиатским играм совместно с Олимпийским советом Азии организуют и проведут данные состязания.