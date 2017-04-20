Президент Узбекистана потребовал сократить рост импорта

2017-04-20 14:53 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе видеоселекторного совещания поднял вопрос о необходимости усиления персональной ответственности руководителей всех уровней за сокращение импорта и увеличение экспорта, сообщило в четверг Национальное информагентство республики (УзА).

Глава государства обратил внимание на то, что министерствами, ведомствами и хозяйственными объединениями допускается необоснованный рост объемов импорта, что приводит к неэффективному использованию валютных средств.

"Эти средства могли бы направляться на реализацию важнейших для экономики нашей страны проектов по дальнейшему расширению объемов производства и созданию новых рабочих мест", - цитирует агентство главу государства.

Президент предупредил, что к руководителям, допустившим необоснованный рост объемов импорта, особенно при производстве в стране аналогичной продукции, сырья и материалов, а также в случае отвлечения валютных ресурсов на несвойственный импорт, будут применены жесткие меры ответственности, вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности.

Государственному таможенному комитету президент поручил установить жесткий контроль над соответствием структуры и номенклатуры импорта профилю деятельности импортеров, а Госкомитету по инвестициям - обеспечить критический анализ обоснованности ценовых параметров в контрактах на импортное оборудование и технологии, их тендерной документации, а также инвестиционных проектов, заключаемых на условиях "под ключ".

Участников совещания также обсудили вопросы расширения локализации производства конкурентоспособной импортозамещающей продукции.

Отмечалось, что в рамках выполнения принятых программ по локализации производства готовых видов продукции, комплектующих изделий и материалов реализовано свыше 2,8 тысячи проектов локализации, на сумму, превышающую 5,5 миллиардов долларов, а также освоено производство свыше 4,8 тысячи новых видов продукции, ранее импортируемой. В результате объем импорта за последние пять лет сократился на 752 миллиона долларов, в том числе в 2016 году – на 286 миллионов долларов.

На совещании особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры экспорта товаров, работ и услуг, вовлечению неиспользованных резервов для дополнительного экспорта с учетом сложившейся конъюнктуры на мировом рынке.

На совещании особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры экспорта товаров, работ и услуг, вовлечению неиспользованных резервов для дополнительного экспорта с учетом сложившейся конъюнктуры на мировом рынке.

(Автор: Демир Азизов)