«Карабах» подписывает контракт с футболистом «Интера»

2017-04-20 16:02 | www.apa.az | 2

«Карабах», в 4-й раз подряд ставший чемпионом Азербайджана, не теряя времени, приступил к трансферной деятельности.

Как сообщает apasport.az, агдамская команда уже достигла договорённости с одним футболистом.

Речь идёт о защитнике «Интера» Аббасе Гусейнове. Гусейнов, которому в июне исполнится 22 года, перейдёт в «Карабах» после окончания нынешнего сезона. Стороны договорились о подписании как минимум двухлетнего контракта.

Переход Аббаса, который, несмотря на интерес и со стороны «Габалы» сделал выбор в пользу «Карабаха» обойдётся чемпиону бесплатно, так как он имеет контракт со своей нынешней командой до конца сезона.

Отметим, что Аббас Гусейнов, умеющий играть не только на флангах обороны, но и на флангах полузащиты включён в предварительный состав нашей сборной U-23 для участия в Исламиаде.