В России азербайджанцы устроили поножовщину, есть погибший и раненые

2017-04-20 16:07 | www.apa.az | 3

В Воронеже между азербайджанцами произошла драка.

Как сообщает карабахское бюро АПА, в результате 6 человек получили ножевые ранения. Житель села Кеюк Агджабединского района Алиев Садиг Саттар оглу (1990 г.р.) скончался.

Состояние других пострадавших более тяжелое, двое находятся в отделении реанимации Воронежа.

Инцидент произошел в кафе «Встреча» во время празднования дня рождения. Причина драки пока неизвестна.