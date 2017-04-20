Посол Ирана при ООН: Мир должен противостоять политике угроз и шантажа

2017-04-20 15:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Голамали Хошроу призвал мир к борьбе с запугиванием и выкручиванием рук, сообщает агентство IRNA.

На консультационной сессии Альянса цивилизаций ООН Хошроу сказал, что экстремизм является самым опасным явлением нашего времени.



Он разделил экстремистов на две группы. Одна группа состоит из тех, кто лишен какой-либо официальной власти и совершает террористические преступления, организуя свою деятельность через всемирную сеть.



Другая группа состоит из правительств сильных держав, которые поддерживают экстремистские подходы и считают себя вправе делать что угодно, и предпринимают односторонние интервенционистские шаги.



Хошроу назвал поведение таких правительств дискриминационным и унижающим достоинство.



Он добавил, что две этих экстремистские группы не только не способствуют миру во всем мире, но также насаждают насилие и разрушения.



Он сказал, что человечество должно изменить этот порочный круг через диалог и взаимное уважение в целях улучшения мира и стабильности, предотвращения войны и насилия.

(Автор: Эльмира Таривердиева)