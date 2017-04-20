Заявления кандидатов в президенты Франции могут негативно сказаться на отношениях с Азербайджаном – российский эксперт

2017-04-20 15:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Можно заметить, что сейчас кандидаты в президенты Франции, практически в преддверии первого тура выборов, стали делать рискованные заявления, пытаясь привлечь на свою сторону больше избирателей. Об этом сказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik.

"Можно вспомнить, что недавно, например, Марин Ле Пен заявила, что Нагорный Карабах должен быть воссоединен с Арменией. Понятно, что это была апелляция в сторону армянской общины Франции, но для политика, который планирует быть избранным на высший пост и выстраивать потом отношения с тем же Азербайджаном – это достаточно рискованное заявление", – сказал Михаил Нейжмаков, сообщает РИА Новости.

"Сейчас исход первого тура выборов непредсказуем, и в этой ситуации большое значение может иметь мобилизация сторонников того или иного кандидата, сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )